FSB recupera su sigla tras fallo constitucional y anuncia su retorno a las urnas

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo definitivo que ordena al Tribunal Supremo Electoral (TSE) restituir de manera inmediata la personería jurídica y la sigla del histórico partido Falange Socialista Boliviana (FSB). Asimismo, la resolución ratifica y reconoce a Otto Andrés Ritter Méndez como el representante legal legítimo de la organización política, tras confirmar un fallo de amparo constitucional dictado originalmente en 2024.

Con esta determinación de cumplimiento obligatorio, FSB queda plenamente habilitada para reincorporarse a la vida política e institucional del país.

"No venimos a retornar al pasado, sino a construir el futuro"

Tras conocerse el dictamen, el representante legal del partido, Otto Ritter, se pronunció sobre el alcance de la decisión judicial y trazó la ruta que seguirá la organización con miras al escenario electoral.

"Ya es de conocimiento público que el Tribunal Constitucional ha ordenado la restitución de la sigla del partido Falange Socialista Boliviana y de nuestra personería jurídica, y es una sentencia de cumplimiento obligatorio. Lo más importante, más que una sentencia constitucional, es hablar de Bolivia, es hablar del futuro, porque nosotros no venimos a retornar al pasado, sino a construir el futuro de Bolivia", afirmó Ritter.

Un llamado a la unidad frente a la polarización

El dirigente enfatizó que la propuesta del partido buscará romper con la polarización política y regional que atraviesa el país, apostando por un discurso de integración nacional.

Ritter convocó a la construcción de un proyecto conjunto que sume a "jóvenes, mujeres, gente del campo, de la ciudad, cambas, collas, chapacos, a todos". El representante criticó las posturas que promueven el enfrentamiento entre el oriente y el occidente, el campo y la ciudad, o el empresario y el obrero. "Nosotros hablamos de la unidad del pueblo boliviano, de caminar juntos y juntos construir el futuro de esta patria", remarcó.

Reestructuración interna rumbo a las elecciones

Con la personería jurídica recuperada, la dirigencia de FSB anunció el inicio inmediato de sus actividades orgánicas. Ritter confirmó que el siguiente paso estratégico será la reestructuración total de los cuadros partidarios en los nueve departamentos del país.

El objetivo final, según apuntó el líder político, es consolidar la presencia del partido en todo el territorio nacional para competir activamente en los próximos procesos electorales, ya sean de carácter nacional, departamental o municipal. "Vamos a estar preparados (...) y vamos a echarle", concluyó.

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