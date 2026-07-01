Tuto habla de un "corralito" financiero y pide cambios de fondo en la economía

El expresidente y jefe de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, advirtió que Bolivia mantiene un "corralito" financiero debido a las restricciones para retirar dólares del sistema bancario y afirmó que el nuevo tipo de cambio flexible constituye solo un primer paso para enfrentar la crisis económica.

En ese contexto, planteó un paquete de reformas estructurales y un acuerdo internacional para estabilizar la economía.

El exmandatario fue enfático al referirse a las restricciones en el sistema financiero. “La falta de dólares derivó en el denominado ‘corralito’, con restricciones para retirar divisas del sistema financiero”, señaló.

Asimismo, cuestionó que aún no exista plena libertad para el manejo de ahorros en moneda extranjera. “No existe una verdadera libertad bimonetaria mientras continúen esas limitaciones”, acotó.

También criticó la asimetría en el tratamiento del mercado cambiario. “El Gobierno permite liquidar remesas al nuevo tipo de cambio mientras mantiene restricciones para quienes tienen depósitos bancarios en dólares”, afirmó.

Quiroga sostuvo que el país ya experimentó una devaluación "en la calle" por la escasez de divisas y que la reciente decisión del Gobierno de flexibilizar el tipo de cambio representa un "sinceramiento" de la realidad del mercado. Sin embargo, aseguró que la medida será insuficiente si no va acompañada de cambios de fondo.

Atribuye la crisis a la caída de ingresos

Precisó que la escasez de divisas responde al agotamiento de los ingresos provenientes de la exportación de gas y aseguró que durante las administraciones del MAS se administraron aproximadamente 93.000 millones de dólares entre exportaciones, reservas internacionales y endeudamiento externo.

En ese sentido, afirmó que la crisis económica y cambiaria es consecuencia de la gestión de los últimos años y que la falta de dólares terminó afectando al sistema financiero.

Propone un programa económico integral

El líder de Alianza Libre indicó que el sinceramiento del tipo de cambio debe estar acompañado por un programa integral de reformas que incluya la independencia del Banco Central de Bolivia, la prohibición de financiar el déficit del Tesoro General del Estado, la reducción del déficit fiscal y una reforma del tamaño del Estado.

Asimismo, propuso aprobar nuevas leyes de inversiones, hidrocarburos, minería, electricidad y energía para atraer capital privado nacional e internacional.

Pide apoyo internacional e inversión

Quiroga también planteó negociar un programa de apoyo financiero internacional, incluyendo un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de fortalecer la balanza de pagos e inyectar dólares a la economía.

Además, propuso una reforma parcial de la Constitución para facilitar arbitrajes internacionales y brindar mayor seguridad jurídica a los inversionistas.

El expresidente sostuvo que el nuevo régimen cambiario tendrá efectos inmediatos, como el incremento del costo de las importaciones legales, mayor presión sobre algunos precios internos, ajustes en el sistema financiero y la necesidad de recapitalizar entidades financieras.

No obstante, afirmó que esos impactos pueden ser administrados si el Gobierno impulsa las reformas estructurales necesarias.

Finalmente, Quiroga sostuvo que el nuevo tipo de cambio flexible representa únicamente el inicio del proceso de estabilización económica y advirtió que, sin un programa integral que incluya independencia del Banco Central, reducción del déficit fiscal, apertura a la inversión privada y una inyección de divisas mediante apoyo internacional, persistirá el riesgo de nuevas presiones sobre el dólar, la inflación y el sistema financiero.

Mira la programación en Red Uno Play