Investigan presunto uso irregular de vuelos humanitarios durante los bloqueos

El presidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía, y el viceministro de Comercio Interno, Gustavo Serrano, fueron citados por la Fiscalía Departamental de La Paz para prestar declaración en calidad de sindicados dentro de una investigación por presuntas irregularidades en el uso de vuelos humanitarios durante los más de 50 días de bloqueos registrados en el país.

Las citaciones establecen que ambas autoridades deberán presentarse este 3 de julio ante el Ministerio Público. En el mismo proceso también figura como denunciado el exministro de Defensa, Raúl Marcelo Salinas.

Denuncia por vuelos humanitarios

La denuncia fue presentada por el diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, quien sostiene que durante la emergencia se habría realizado un uso irregular de aviones Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana para beneficiar a particulares.

“Cabe recalcar que la denuncia es referente a los aviones Hércules y a la ayuda humanitaria, en la cual se habría hecho un mal uso otorgándola al sector privado”, afirmó el legislador.

Pacheco aseguró que cuenta con documentación que, según indicó, será incorporada a la investigación.

Delitos a investigar

De acuerdo con la denuncia, la Fiscalía investiga la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes y servicios públicos, conducta antieconómica, contrato lesivo al Estado, legitimación de ganancias ilícitas, contrabando y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Tras la admisión de la denuncia, el Ministerio Público inició la etapa investigativa con la convocatoria a las autoridades sindicadas para que presten su declaración informativa y respondan por las acusaciones formuladas en su contra.

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