La Paz, Cochabamba y Santa Cruz continúan con filas por gasolina y diésel

Las largas filas en estaciones de servicio continúan generando preocupación en las principales ciudades del país. En La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, conductores de vehículos particulares, motociclistas y transportistas reportan esperas prolongadas para acceder a gasolina y diésel.

El panorama se repite en distintos puntos del eje troncal: vehículos estacionados por varias cuadras, choferes que aguardan durante horas y transportistas que incluso pasan la noche en los alrededores de los surtidores con la esperanza de lograr abastecerse.

La Paz: conductores siguen en espera

En La Paz, las filas en algunas estaciones de servicio reflejan la incertidumbre de los usuarios ante la llegada del combustible.

Conductores señalan que deben recorrer varios surtidores para encontrar carburante disponible, mientras otros optan por permanecer en fila durante horas para no perder su turno.

La situación afecta tanto a quienes utilizan sus vehículos para actividades laborales como a familias que requieren combustible para movilizarse diariamente.

Cochabamba: el diésel sigue siendo el más buscado

En Cochabamba, el problema se concentra principalmente en el abastecimiento de diésel, combustible esencial para el transporte pesado, maquinaria y actividades productivas.

Choferes reportan largas esperas y aseguran que la llegada irregular de cisternas provoca que las filas se formen desde tempranas horas e incluso durante la noche.

Aunque en algunos surtidores se registra venta de gasolina, los transportistas advierten que el diésel continúa llegando de manera insuficiente para cubrir la demanda.

Santa Cruz: filas y preocupación en el transporte

En Santa Cruz, las estaciones de servicio también presentan filas de vehículos, especialmente de camiones y unidades del transporte que dependen del diésel para operar.

Los conductores expresan preocupación por los perjuicios económicos que genera la espera, debido a que muchas unidades permanecen detenidas mientras aguardan combustible.

El sector transporte advierte que la irregularidad en el abastecimiento afecta el traslado de productos, las rutas intermunicipales y las actividades comerciales.

Gobierno anuncia regularización

Ante este escenario, el Gobierno nacional señaló que trabaja para normalizar el abastecimiento de carburantes en los próximos días.

Las autoridades indicaron que existen tareas logísticas y controles de calidad que forman parte del proceso de distribución, pero aseguraron que el suministro será regularizado de forma progresiva.

Desde el Ejecutivo se pidió calma a la población y se sostuvo que se realizan esfuerzos para atender la demanda en las principales ciudades del país.

Usuarios piden soluciones concretas

Pese al anuncio oficial, los conductores piden que la regularización se refleje en los surtidores y no solo en comunicados.

Usuarios y transportistas coinciden en que la prioridad es garantizar una distribución continua, evitar la concentración de filas y asegurar que tanto gasolina como diésel lleguen de manera oportuna a las estaciones de servicio.

Mientras tanto, las filas continúan siendo parte del panorama diario en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde miles de personas esperan que el abastecimiento vuelva a la normalidad.

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