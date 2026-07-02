¿Quién es Inés García? La influencer que conquistó el corazón de Lamine Yamal

Después de semanas de especulaciones, Inés García decidió contar por primera vez cómo comenzó su relación con Lamine Yamal, una de las grandes figuras del FC Barcelona y de la Selección de fútbol de España.

Aunque la pareja fue vista públicamente por primera vez durante unas vacaciones en Grecia en mayo de este año, ambos habían mantenido en reserva los detalles del inicio del romance.

Ahora, mientras el delantero disputa el Mundial, la influencer respondió a la curiosidad de sus seguidores a través de un video publicado en TikTok.

"Nos conocimos por redes sociales"

Lejos de las versiones románticas que circulaban en internet, Inés aseguró que la historia comenzó de una forma muy común.

"Os voy a contar cómo conocí a mi novio. Por fin."

Entre risas, reconoció que muchos esperaban una historia mucho más llamativa.

"Me encantaría contaros una historia súper guau, súper loca... Pero nos conocimos por redes sociales y ya está."

Con esa confesión también desmintió uno de los rumores más difundidos, según el cual ambos se habían conocido en un restaurante después de que a ella le rechazaran una tarjeta bancaria y el futbolista se ofreciera a pagar la cuenta.

Un romance que comenzó mucho antes

Durante el video, Inés reveló que la relación llevaba bastante tiempo antes de hacerse pública.

"Llevamos mucho más tiempo de lo que la gente cree."

También explicó que la historia de amor se construyó con paciencia y sin apresurar los tiempos.

"No ha sido muy rápida. Al contrario, fue bastante lenta. Hablamos muchísimo antes de vernos y dejamos que todo fuera surgiendo poco a poco."

Actualmente, la influencer acompaña a Yamal durante la Copa del Mundo junto a familiares y amigos del futbolista.

"Lo estamos pasando genial. Vamos a ganar el Mundial."

¿Quién es Inés García?

Con 21 años, Inés García es una influencer española que ha ganado popularidad gracias a su contenido sobre moda, maquillaje, cuidado de la piel y estilo de vida.

En Instagram reúne cerca de 600.000 seguidores, mientras que en TikTok supera los 960.000, plataformas en las que comparte rutinas de belleza, colaboraciones con marcas y aspectos de su vida cotidiana.

En las últimas semanas también ha mostrado imágenes de su viaje a Estados Unidos, donde acompaña al delantero durante el Mundial.

Uno de sus posteos más comentados fue el publicado tras la victoria de España por 4-0 sobre Arabia Saudita, cuando compartió una fotografía desde el estadio con la camiseta de la selección española, el número 19 y el apellido Yamal en la espalda.

Junto a la imagen escribió:

"Vamos mi amorrrr".

El futbolista respondió públicamente al mensaje con un comentario que llamó la atención de sus seguidores:

"Mi chica!!!!!!!"

Pese a estas demostraciones de afecto en redes sociales, la pareja todavía no ha compartido fotografías juntos en sus perfiles, manteniendo parte de su relación lejos del foco mediático.

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