¿Quién ganará en el partido entre Ecuador y México? Mhoni Vidente vaticina un triunfo de infarto

La previa del crucial enfrentamiento entre las selecciones de Ecuador y México se vio sacudida por las controvertidas declaraciones de la conocida astróloga y tarotista Mhoni Vidente. A través de sus redes sociales, la vidente lanzó un pronóstico que favorece ampliamente al conjunto sudamericano, al mismo tiempo que encendió las alarmas en el país norteamericano al predecir un sismo para este martes 30 de junio.

De acuerdo con la lectura de cartas de la astróloga, el panorama deportivo es adverso para el combinado mexicano. Mhoni Vidente visualiza una sólida victoria para la Tri en el encuentro programado para las 21:00 horas (hora boliviana).

“Veo un 2-0 a favor de Ecuador”, afirmó de manera tajante la tarotista, desatando la ilusión de la hinchada ecuatoriana y la preocupación en territorio mexicano.

La polémica: Un sismo ligado al fútbol

El pronóstico deportivo no fue lo único que captó la atención internacional. La vidente vinculó el resultado del partido con un fenómeno natural, asegurando que la decepción de la fanaticada mexicana provocará un movimiento telúrico debido a una supuesta baja en la "energía colectiva", según informa el portal Eje Central.

“Los mexicanos bajarán las vibras y eso generará un sismo que no será de gran magnitud, pero sí relevante”, señaló la astróloga, sugiriendo que el estado de ánimo de la población tras la derrota ante Ecuador detonaría el temblor este 30 de junio.

La postura de la ciencia

Como era de esperarse, la predicción causó un fuerte revuelo en plataformas como X (antes Twitter), Facebook e Instagram. Sin embargo, la comunidad científica salió al paso de manera inmediata para desmentir cualquier relación entre las emociones humanas y la actividad geológica:

Imposibilidad de predicción: Organismos de monitoreo sísmico y especialistas en geología reiteran que no existe ningún método científico capaz de predecir la fecha, hora o magnitud de un terremoto .

Fenómeno estrictamente natural: Los sismos se originan exclusivamente por la liberación de energía acumulada en las placas tectónicas, y no guardan ninguna relación con resultados de fútbol o vibraciones energéticas colectivas.

Mientras las redes sociales debaten entre el humor y el escepticismo, los aficionados sudamericanos aguardan con expectativa el pitazo inicial para ver si el pronóstico de los dos goles a favor de Ecuador se concreta en la cancha.

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