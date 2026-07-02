Tiene solo 520.000 habitantes y sueña con eliminar a Argentina: así es Cabo Verde

Hasta hace pocas semanas, para muchos argentinos Cabo Verde era apenas un nombre perdido en el mapa. Hoy, gracias a su histórica participación en el Mundial, el pequeño archipiélago africano se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo y en el próximo rival de la Selección de fútbol de Argentina.

Con solo 520.000 habitantes, diez islas volcánicas y una historia marcada por la resiliencia, Cabo Verde ya consiguió una victoria fuera de la cancha: captar la atención del mundo.

Un país pequeño en medio del Atlántico

Ubicado a unos 700 kilómetros de la costa de Senegal, frente al noroeste de África, Cabo Verde está integrado por diez islas, de las cuales ocho están habitadas.

Con una superficie cercana a 4.500 kilómetros cuadrados, el país basa gran parte de su economía en el turismo, la pesca y los deportes acuáticos. Sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y vientos ideales para practicar windsurf y kitesurf lo han convertido en uno de los destinos más atractivos del Atlántico.

Según Adalberto Vicente Días, cónsul honorario de Cabo Verde en Argentina desde 1994, existe una palabra que resume la identidad del país: morabeza.

"Es la hospitalidad, la amabilidad y la forma en que recibimos a cada visitante. Queremos que quien llegue a Cabo Verde siempre quiera regresar", explica.

La música que llevó el nombre de Cabo Verde al mundo

Antes de que el fútbol pusiera a Cabo Verde en los titulares deportivos, su mayor embajadora internacional fue Cesária Évora, conocida como "la diva de los pies descalzos".

Su voz recorrió escenarios de todo el mundo interpretando la tradicional morna, el género musical más representativo del archipiélago. Cantaba descalza como homenaje a sus orígenes humildes y se convirtió en un símbolo de la cultura caboverdiana.

El Mundial que cambió la historia

La campaña de Cabo Verde en esta Copa del Mundo superó todas las expectativas.

Ni siquiera sus propios aficionados imaginaban llegar tan lejos. Según relata Días, el objetivo inicial era avanzar como uno de los mejores terceros, pero el equipo sorprendió enfrentando de igual a igual a selecciones de gran tradición futbolística.

Ahora, el desafío más importante será enfrentar a Argentina.

"Más allá del resultado, Cabo Verde ya ganó algo enorme: hoy el mundo sabe quiénes somos", afirma el diplomático.

Una comunidad con raíces en Argentina

El vínculo entre ambos países no nació con el fútbol.

Los primeros inmigrantes caboverdianos llegaron a Argentina hace más de un siglo, atraídos principalmente por el trabajo en los puertos.

Muchos se establecieron en localidades como Dock Sud y Ensenada, donde fundaron asociaciones que aún hoy preservan las tradiciones, la gastronomía y la identidad cultural de la comunidad.

Días recuerda que varios inmigrantes llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, enfrentando enormes dificultades para ingresar al país e iniciar una nueva vida.

Mucho más que un rival

Más allá del resultado frente a Argentina, Cabo Verde ya logró algo que parecía impensado hace apenas unas semanas: dejar de ser un país poco conocido para convertirse en una de las historias más inspiradoras del Mundial.

Con sus playas paradisíacas, su riqueza cultural, su música y la calidez de su gente, el pequeño archipiélago africano espera que el interés despertado por el fútbol sea también una invitación para que más personas descubran todo lo que tiene para ofrecer.

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