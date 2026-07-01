La victoria de México 2-0 sobre Ecuador en el Mundial 2026 no solo desató la alegría de miles de hinchas en el Estadio Azteca, también reunió a varias figuras del espectáculo que vivieron el partido desde las tribunas.

Entre los asistentes estuvieron Christian Nodal y su esposa, Ángela Aguilar, quienes celebraron con emoción el triunfo de la Selección Mexicana. En videos que circulan en redes sociales, se observa al cantante gritando los goles y festejando la victoria del equipo nacional.

Ángela también disfrutó el encuentro junto a Nodal y su padre, Pepe Aguilar, en una noche marcada por el ambiente mundialista, los festejos y la presencia de varias celebridades.

La familia Aguilar en el Azteca

La presencia de la pareja no pasó desapercibida. La cantante María José, exintegrante de Kabah, compartió una historia en Instagram donde aparece junto a Pepe Aguilar, Aneliz Álvarez, Ángela Aguilar y Christian Nodal.

En la imagen, todos se muestran sonrientes mientras disfrutan del partido y apoyan a México desde las tribunas del Estadio Azteca.

De acuerdo con publicaciones difundidas en redes, el grupo también estuvo acompañado por otras figuras del entretenimiento, entre ellas Leonardo de Lozanne, Alejandro Speitzer, José María Yazpik y Adrián Uribe.

Belinda también estuvo presente

Otra de las celebridades que asistió al partido fue Belinda, quien incluso tuvo un momento especial durante la jornada al entregar a Julián Quiñones el trofeo como jugador del partido.

Su presencia llamó la atención debido a que Christian Nodal, antes de contraer matrimonio con Ángela Aguilar, mantuvo una relación sentimental con la cantante.

A cuatro años de su separación, Belinda y Nodal volvieron a coincidir en un mismo evento público, aunque según las publicaciones compartidas en redes sociales, cada uno estuvo ubicado en palcos distintos.

Hasta el momento, no se conoce si hubo algún tipo de interacción entre ambos durante el partido.

Una noche de fútbol y famosos

Belinda acudió al estadio junto a amigos y familiares, mientras que Nodal y la familia Aguilar compartieron la jornada con otros artistas y personalidades del espectáculo mexicano.

La emoción por la victoria de México, el ambiente del Mundial y la presencia de varias figuras hicieron que el partido ante Ecuador se convirtiera también en uno de los momentos más comentados fuera de la cancha.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se mostraron felices, celebrando el triunfo mexicano y disfrutando una noche especial en el Estadio Azteca.

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