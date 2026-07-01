¡Cuida tu salud! Lanzan campaña gratuita para detectar el VPH en mujeres de 25 a 64 años

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz invita a las mujeres de 25 a 64 años a participar en una campaña gratuita de detección del Virus del Papiloma Humano (VPH) mediante la prueba de autotoma, una herramienta sencilla, segura y efectiva para identificar de manera temprana el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino.

Las autoridades recomiendan revisar el cronograma de atención y acudir al establecimiento de salud más cercano. La detección temprana permite iniciar un tratamiento oportuno y mejorar las posibilidades de prevenir esta enfermedad.

¿Qué es el cáncer de cuello uterino?

El cáncer de cuello uterino, también conocido como cáncer cervicouterino, es un tumor maligno que se desarrolla en el cuello del útero, generalmente como consecuencia de una infección persistente por el Virus del Papiloma Humano (VPH), una infección de transmisión sexual muy frecuente.

La buena noticia es que se trata de una enfermedad prevenible y altamente curable cuando se detecta a tiempo.

Síntomas de alerta

En sus primeras etapas, el cáncer de cuello uterino suele no presentar síntomas. Sin embargo, cuando la enfermedad avanza pueden aparecer señales como:

Sangrado vaginal fuera del periodo menstrual, después de las relaciones sexuales o tras la menopausia.

Flujo vaginal abundante, con sangre o mal olor.

Dolor pélvico o molestias durante las relaciones sexuales.

Ante cualquiera de estos síntomas, es importante acudir al médico.

¿Quiénes tienen mayor riesgo?

Aunque la principal causa es la infección persistente por los tipos de VPH de alto riesgo, especialmente los genotipos 16 y 18, existen otros factores que aumentan la probabilidad de desarrollar la enfermedad:

Inicio temprano de la vida sexual.

Tener múltiples parejas sexuales.

Tabaquismo.

Sistema inmunológico debilitado.

Uso prolongado de anticonceptivos orales.

¿Cómo prevenirlo?

La prevención se basa en dos pilares fundamentales:

Vacunación contra el VPH , que protege frente a los tipos del virus con mayor riesgo de provocar cáncer.

Controles periódicos, mediante pruebas como el Papanicolaou y la detección del VPH, que permiten identificar lesiones precancerosas antes de que evolucionen.

¿En qué consiste la prueba de autotoma?

La prueba de autotoma permite que la propia mujer recoja la muestra de forma sencilla y segura, siguiendo las indicaciones del personal de salud. Posteriormente, la muestra es analizada para detectar la presencia del Virus del Papiloma Humano.

Este método facilita el acceso al diagnóstico, especialmente para quienes tienen dificultades para realizarse un examen ginecológico convencional.

Un llamado a cuidar la salud

El Sedes recordó que no es necesario esperar a presentar síntomas para realizarse la prueba. Participar en las campañas de detección temprana puede marcar la diferencia y salvar vidas.

Las autoridades invitan a las mujeres de entre 25 y 64 años a acercarse al establecimiento de salud más próximo, consultar el cronograma de atención y aprovechar esta campaña gratuita.

Detectarlo a tiempo puede prevenir el cáncer de cuello uterino. Cuidarte hoy es proteger tu futuro.

Mira la programación en Red Uno Play