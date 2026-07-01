Todo Ecuador reclamó en el gol de México: ¿hubo fuera de juego? Esto dice la regla

El primer gol de México en la victoria 2-0 sobre Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 generó controversia entre aficionados y analistas. La amplia distancia que separaba a Julián Quiñones de los defensores ecuatorianos hizo pensar que existía un fuera de juego, aunque la jugada fue correctamente validada.

La clave estuvo en el momento en que Jesús Gallardo envió el pase. De acuerdo con la Regla 11 del fuera de juego, un futbolista solo puede estar en posición adelantada si alguna parte habilitada de su cuerpo se encuentra dentro del campo rival en el instante exacto en que un compañero juega el balón. La línea de mitad de cancha no forma parte del campo contrario, por lo que Quiñones seguía habilitado al arrancar desde territorio mexicano.

Ecuador había adelantado toda su línea defensiva para presionar en campo rival, dejando un amplio espacio a sus espaldas. Quiñones interpretó la jugada, inició su desmarque desde una posición reglamentaria y aprovechó su velocidad para quedar mano a mano con el arquero antes de abrir el marcador.

La confusión surgió porque, al momento de recibir el balón, el delantero ya estaba varios metros por delante del último defensor ecuatoriano. Sin embargo, el reglamento no evalúa la posición cuando el jugador controla el pase, sino en el instante preciso en que el balón sale del pie de su compañero, razón por la que el tanto fue concedido sin infringir la Regla 11.

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