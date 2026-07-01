Las imágenes de un cielo completamente rojo captadas en distintas zonas de Venezuela tras el reciente terremoto se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron fotografías y videos del llamativo fenómeno.

Las publicaciones muestran un intenso resplandor rojizo que cubre el cielo, generando sorpresa entre quienes presenciaron el hecho y alimentando un amplio debate en plataformas digitales.

Mientras algunos internautas sostienen que el color del cielo podría estar relacionado con un fenómeno atmosférico ocurrido después del movimiento telúrico, otros aseguran que se trataría de una supuesta señal vinculada a profecías bíblicas, afirmaciones que se difundieron ampliamente en redes sociales.

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