La Selección argentina vivió un momento tan insólito como divertido en su llegada a Miami, en la previa del partido por los 16avos de final del Mundial 2026.

Mientras la delegación atravesaba los controles de seguridad en el aeropuerto, la valija de Cristian “Cuti” Romero llamó la atención de una agente luego de pasar por el escáner.

La funcionaria decidió revisar el equipaje con mayor detalle y, al abrirlo, apareció un objeto inesperado: un gran encendedor de chispa.

La reacción de Messi se volvió viral

El hallazgo sorprendió a los presentes, pero quien no pudo contener la risa fue Lionel Messi.

El capitán de la Selección argentina estalló en carcajadas al ver lo que habían encontrado en la valija de su compañero. La escena ocurrió en un clima distendido, mientras varios integrantes del plantel observaban la revisión.

El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron la reacción de Messi y bromearon con el inesperado contenido del equipaje del Cuti Romero.

Un momento de humor antes del partido

Más allá de la exigencia mundialista, el episodio mostró el buen ambiente dentro del plantel argentino antes de afrontar una nueva instancia de eliminación directa.

Tras su llegada a Miami, el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya puso el foco en el duelo de los 16avos de final del Mundial 2026, que se disputará en el Hard Rock Stadium.

La Albiceleste tiene previsto continuar con sus entrenamientos para definir el equipo titular, mientras el cuerpo técnico prepara los últimos detalles antes del partido.

Entre la tensión de la competencia y la concentración previa, la revisión de la valija del Cuti Romero dejó una postal inesperada: Messi riéndose a carcajadas y un video que no tardó en convertirse en uno de los momentos virales de la Selección argentina.

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