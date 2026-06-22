A horas del partido contra Austria, Messi dejó un mensaje para los hinchas

La selección argentina ya se encuentra en Dallas para afrontar su segundo compromiso en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. En la antesala del encuentro frente a Austria, Lionel Messi compartió una serie de fotografías en sus redes sociales mostrando detalles del último entrenamiento realizado en Kansas.

En las imágenes se observa al capitán de la Albiceleste trabajando junto a sus compañeros y concentrado en la preparación de un partido que puede acercar a Argentina a los dieciseisavos de final. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con confianza tras su exitoso debut y ahora buscará dar un nuevo paso hacia la clasificación.

Aunque el entrenador aún no confirmó la alineación titular, todo apunta a que Messi estará desde el arranque ante el conjunto europeo. En ataque, el rosarino podría estar acompañado por Lautaro Martínez, quien tendría ventaja sobre Julián Álvarez para ocupar un lugar en el once inicial.

El astro argentino atraviesa un gran momento luego de anotar tres goles en el estreno mundialista frente a Argelia. Además, se encuentra a las puertas de un nuevo récord, ya que comparte con Miroslav Klose el primer lugar entre los máximos goleadores de la historia de los Mundiales, con 16 tantos cada uno.

Por su parte, Lionel Scaloni tiene previsto brindar una conferencia de prensa antes del encuentro. El seleccionador podría ofrecer algunas pistas sobre la formación que enfrentará a Austria, además de comparecer junto a uno de los futbolistas convocados, entre los que suena Enzo Fernández.

Probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Mira la programación en Red Uno Play