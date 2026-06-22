Una tarde para la eternidad: Messi rompe cuatro récords Guinness

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. El astro argentino marcó un doblete en la victoria de Argentina sobre Austria, resultado que aseguró la clasificación de la Albiceleste a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

La brillante actuación del capitán no solo fue determinante para el triunfo de su selección, sino que también le permitió romper cuatro récords reconocidos por Guinness World Records, consolidando aún más su legado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Entre las nuevas marcas alcanzadas figura el récord de mayor cantidad de goles en finales de la Copa Mundial de la FIFA por un jugador, llegando a 18 anotaciones. Además, se convirtió en el futbolista con más partidos disputados en la historia del torneo, alcanzando los 28 encuentros.

Messi también estableció el récord de más victorias obtenidas por un jugador en Copas del Mundo, con 18 triunfos, y pasó a liderar la clasificación de futbolistas con más minutos jugados en la máxima cita del fútbol, acumulando 2.489 minutos sobre el terreno de juego.

Con estos registros y una nueva actuación estelar, el campeón del mundo continúa ampliando su leyenda. Mientras Argentina sigue avanzando en el torneo, Messi demuestra que sigue siendo protagonista de una historia que parece no tener fin.

Mira la programación en Red Uno Play