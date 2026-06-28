¡Leyenda histórica! Messi entra al Guinness tras anotar en siete partidos mundialistas consecutivos

Lionel Messi ha vuelto a reescribir la historia del fútbol global. La organización Guinness World Records (GWR) anunció de manera oficial que el capitán de la selección argentina ha ingresado a sus libros dorados al convertirse en el primer futbolista en la historia en anotar en siete partidos consecutivos de la Copa Mundial de la FIFA.

La legendaria racha, que fue ratificada por Guinness a través de sus canales oficiales, comenzó en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 frente a Australia. Desde aquel encuentro, el rosarino no ha dejado de marcar en cada compromiso mundialista que ha disputado con la Albiceleste, superando de forma definitiva a los históricos delanteros Just Fontaine (Francia) y Jairzinho (Brasil), con quienes compartía el récord previo de seis encuentros seguidos rompiendo las redes.

Publicación del Guinness World Records.

El gol del récord: Magia de tiro libre a los 39 años

El hito histórico se concretó la noche del sábado durante el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, donde Argentina se impuso por 3-1 a Jordania ante 70.649 espectadores en el estadio de los Dallas Cowboys, en Estados Unidos.

Celebrando su primera aparición en cancha tras haber cumplido 39 años apenas tres días antes, Messi inició el encuentro en el banco de suplentes debido a que Argentina ya tenía asegurado el liderato de su grupo. Sin embargo, ingresó en el minuto 60 bajo una ensordecedora ovación del público.

Al minuto 80, tras recibir una falta en la frontal del área, el astro ejecutó un tiro libre raso y milimétrico que se coló en el ángulo izquierdo de la portería jordana. Con esta anotación, el '10' alcanzó hitos estadísticos verdaderamente impresionantes:

19 goles en total a lo largo de sus participaciones en Copas del Mundo, extendiendo su propio récord como el máximo goleador histórico del torneo masculino.

72 goles de tiro libre en su carrera profesional (12 de ellos vistiendo la camiseta de Argentina).

123 goles internacionales en 202 apariciones con su selección, consolidándose como el segundo máximo anotador de todos los tiempos en el fútbol de selecciones, por detrás de Cristiano Ronaldo (145).

"Lo que ustedes están viendo es lo mismo que veo yo. Es una situación un poco incómoda cada vez que me preguntan porque ya no sé qué más decir sobre él", manifestó con admiración el director técnico argentino, Lionel Scaloni, al ser consultado sobre la nueva hazaña de su capitán.

En busca de la Bota de Oro

A pesar de sus ocho galardones del Balón de Oro y de haber alzado la Copa del Mundo en Qatar 2022, Lionel Messi nunca ha ganado la Bota de Oro como el máximo goleador individual de una sola edición mundialista.

En este expandido torneo de 48 selecciones, el argentino ya lidera la tabla de anotadores de la presente edición con 6 goles, superando por dos tantos a figuras de la nueva generación como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Erling Haaland.

Tras superar una dolencia muscular en el tendón de la corva que arrastraba desde su club, el Inter Miami, Messi se reporta listo para la fase de eliminación directa. El camino de Argentina hacia la defensa del título comenzará este viernes en el sur de Florida, iniciando una exigente ruta donde la Albiceleste podría disputar hasta cinco partidos en un lapso de 17 días si logra clasificar a la gran final del 19 de julio.

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