Día Mundial de los OVNIs: la historia detrás del misterioso caso que dio origen a la fecha

Cada 2 de julio, aficionados, curiosos e investigadores vuelven la mirada al cielo para conmemorar el Día Mundial de los OVNIs (World UFO Day), una fecha que mantiene vivo uno de los mayores misterios de la cultura popular: el supuesto incidente ocurrido en Roswell, Nuevo México, en 1947.

La efeméride busca promover el interés por los objetos voladores no identificados (OVNIs), fomentar el debate sobre los fenómenos aéreos sin explicación y reflexionar sobre la posibilidad de que exista vida extraterrestre.

¿Por qué se celebra el 2 de julio?

La fecha está ligada al llamado incidente de Roswell, uno de los episodios más famosos de la historia de la ufología.

Según la versión más difundida, a comienzos de julio de 1947 un objeto cayó en un rancho cercano a Roswell, en el estado de Nuevo México. Días después, el Ejército de Estados Unidos sorprendió al anunciar que había recuperado los restos de un "platillo volador".

Sin embargo, pocas horas más tarde, las autoridades rectificaron el comunicado y aseguraron que en realidad se trataba de un globo meteorológico.

Ese cambio de versión alimentó durante décadas teorías, investigaciones y especulaciones sobre un posible encubrimiento gubernamental, convirtiendo a Roswell en el caso más emblemático relacionado con presuntos contactos extraterrestres.

Para algunos, el episodio representa la prueba de un hecho oculto; para otros, es uno de los mayores mitos modernos construidos alrededor de la cultura popular.

¿Desde cuándo se conmemora?

El Día Mundial de los OVNIs comenzó a celebrarse de manera organizada en 2001, cuando distintas comunidades vinculadas a la ufología impulsaron la creación del World UFO Day para mantener vigente el interés por los avistamientos y los fenómenos aéreos no identificados.

Desde entonces, el 2 de julio se consolidó como la fecha más reconocida para recordar el caso Roswell y organizar actividades relacionadas con el tema en distintos países.

¿Por qué también se menciona el 24 de junio?

Existe otra fecha vinculada a esta conmemoración: el 24 de junio de 1947, cuando el piloto estadounidense Kenneth Arnold aseguró haber observado nueve objetos voladores desplazándose a gran velocidad cerca del monte Rainier, en el estado de Washington.

Su relato fue ampliamente difundido por la prensa y es considerado por muchos historiadores como el primer gran avistamiento moderno de OVNIs en Estados Unidos.

Por ello, algunas organizaciones también recuerdan esa jornada, aunque el 2 de julio terminó imponiéndose como la principal fecha de celebración a nivel internacional.

¿Cómo se celebra el Día Mundial de los OVNIs?

Con el paso de los años, la efeméride se transformó en una oportunidad para organizar diversas actividades, entre ellas:

Charlas y conferencias sobre ufología.

Exposiciones y muestras temáticas.

Proyecciones de documentales y películas.

Vigilias nocturnas para observar el cielo.

Festivales y encuentros dedicados a la cultura OVNI.

Más allá de las distintas posturas sobre la existencia de vida extraterrestre, la jornada invita a debatir sobre los fenómenos aéreos no identificados, el papel de la ciencia, la difusión de información oficial y el impacto que estas historias han tenido en la cultura popular durante más de siete décadas.

A casi 80 años del incidente de Roswell, el misterio continúa alimentando investigaciones, teorías y preguntas que, hasta hoy, siguen sin una respuesta definitiva.

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