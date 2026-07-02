TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Internacional

Se enteró en una conferencia de prensa: Muere el padre del entrenador del Congo, Sébastien Desabre 

La forma de dar a conocer la noticia abrió un debate en las redes sociales por no manejarse con protocolo, dejando expuesto al entrenador ante los medios de comunicación.

Naira Menacho

01/07/2026 23:28

Agregar Reduno en
Foto: EFE.
Mundo

Escuchar esta nota

Un momento de profundo impacto se vivió durante la conferencia de prensa del seleccionador de República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, cuando fue informado, delante de los medios de comunicación sobre el fallecimiento de su padre.

Anunciamos que el entrenador ha perdido a su padre. "Mis más sinceras condolencias", fueron las palabras que se escucharon al momento de dar la noticia.

El seleccionado francés se encontraba dando una conferencia de prensa luego de la derrota sufrida ante Inglaterra en los octavos de final, donde el marcador quedó 2-1.

La forma de dar a conocer la noticia abrió un debate en las redes sociales por no manejarse con protocolo, dejando expuesto al entrenador ante los medios de comunicación.

Hasta el momento, la Federación Congoleña de Futbol no ha emitido un comunicado.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD