Un estudiante resultó herido tras ser atropellado por un taxi en la avenida Panamericana, intersección con la calle Rodríguez, en la zona de la OTB Kanata, al sur de la ciudad de Cochabamba. El hecho reactivó el reclamo de padres de familia, estudiantes y docentes por mayor seguridad vial en el sector.

El accidente ocurrió cuando el menor intentaba cruzar la vía. Testigos indicaron que el motorizado lo impactó en plena intersección, generando alarma entre vecinos y transeúntes, quienes acudieron de inmediato a auxiliar al estudiante.

El hecho fue captado por cámaras de seguridad de la zona y actualmente es investigado por las autoridades de Tránsito para determinar responsabilidades.

Tras el atropello, el menor fue trasladado a un centro médico, donde recibió atención por golpes en la cabeza, piernas, cadera y codo. Según su familiar, el estudiante se encuentra estable, aunque con dolor y bajo reposo.

“Mi sobrino está bien, tiene golpe en la cabeza, en las piernas, en el codo y la cadera. Está asustado y adolorido”, señaló su tía.

Protesta por falta de seguridad vial

Tras el hecho, padres de familia, estudiantes y maestros de la unidad educativa Yugoslavia realizaron una protesta en el sector, exigiendo la habilitación de un paso peatonal, instalación de reductores de velocidad y mayor señalización.

Los manifestantes denunciaron que varios conductores no respetan los semáforos ni las normas de tránsito, lo que pone en riesgo constante a los peatones.

“Este hecho se ha registrado por esta razón, por eso estamos solicitando a las autoridades que consideren nuestra solicitud y puedan colocar reductores de velocidad y que se trabaje para que se respete la señalización”, indicó un padre.

La protesta de los padres de familia. Foto: Fernando Aguilar - Periodista/Red Uno

Investigan el hecho

Durante un recorrido por la zona, se constató que la falta de respeto a la señalización vial es recurrente, según vecinos del sector. Las autoridades de Tránsito investigan el caso para establecer responsabilidades, mientras el conductor del taxi involucrado también será citado a declarar dentro del proceso.

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