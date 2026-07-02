Mujer pierde la vida tras caer de un edificio en la zona norte de Cochabamba; la Policía investiga el caso

Una mujer perdió la vida la mañana de este jueves tras caer desde un edificio ubicado en la zona norte de la ciudad de Cochabamba. El hecho ocurrió entre las 06:30 y las 06:40, movilizando a personal de emergencias y a efectivos de la Policía, que iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.

De acuerdo con un paramédico, la central de emergencias recibió la alerta a las 06:35, informando que una persona se habría precipitado desde un departamento, por lo que se despachó una ambulancia de terapia intensiva.

"Hemos recibido una alerta al número de emergencia de la central y nos han despachado a las 6:35 de la mañana. Nos informaron que una persona se había arrojado de su departamento y se desplegó la unidad de terapia para prestar la atención correspondiente", explicó el rescatista.

Sin embargo, al llegar al lugar, el personal médico confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales.

"Al momento en que el personal de ambulancia bajó para realizar el examen primario, no había signos vitales. Se utilizó un monitor para constatar si tenía o no signos vitales y lamentablemente la paciente no los tenía", señaló.

Tras confirmar el fallecimiento, se activó el protocolo correspondiente y se dio parte a la Policía. "Se ha hecho el protocolo dando parte a la Policía, en este caso a personal de la EPI 4 y de la Felcc, División Homicidios", agregó el paramédico.

Asimismo, indicó que la madre de la víctima llegó al lugar y fue informada del deceso. "Se ha apersonado la madre de la paciente y se le ha tenido que informar la lamentable noticia de que ha fallecido porque no tiene signos vitales", manifestó.

Vecinos del sector relataron que escucharon un fuerte ruido y, en un principio, pensaron que se trataba de un accidente de tránsito. Minutos después advirtieron que una mujer yacía en el lugar, por lo que dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

De manera preliminar, se presume que la víctima sería menor de edad; sin embargo, este dato aún no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.

Personal de la División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizó el levantamiento legal del cuerpo y recolectó los primeros indicios en la escena.

La Policía informó que las circunstancias en las que ocurrió el hecho aún son materia de investigación y que se espera el desarrollo de las pericias para establecer las causas del fallecimiento.



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