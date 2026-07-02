Investigan a una mujer por presunta trata y tráfico en la Terminal Bimodal

Una mujer fue aprehendida la tarde de este miércoles en la Terminal Bimodal de Santa Cruz, investigada por el presunto delito de trata y tráfico de personas, luego de un operativo policial que se activó tras detectarse a una ciudadana paraguaya que intentaba viajar sin documentación y con aparentes signos de agresión física.

De acuerdo con el informe preliminar, la extranjera fue interceptada cuando pretendía abordar un bus con destino a Paraguay. Al no portar sus documentos de identidad el caso fue puesto en conocimiento de la Unidad de Trata y Tráfico de Personas de la FELCC.

En contacto con la prensa, la mujer negó cualquier participación en un hecho de trata y tráfico de personas y aseguró que conoció a la ciudadana paraguaya hace apenas tres días.

"Ella es de Paraguay y anda con mi hijo. A ella la conozco desde hace tres días", afirmó. "Yo soy inocente", manifestó, asegurando que las agresiones fueron provocadas por otra mujer en un local nocturno donde, según su versión, conoció a la paraguaya.

Ambas mujeres fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde prestarán su declaración informativa.

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