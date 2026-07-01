Envían a Palmasola a una mujer investigada por la golpiza que terminó con la muerte de un adolescente

Una mujer fue enviada con detención preventiva al penal de Palmasola, investigada por su presunta participación en la agresión que sufrió un adolescente de 15 años que perdió la vida luego de ser golpeado por varias personas en la zona del Plan 3.000, en Santa Cruz de la Sierra.

La audiencia cautelar se llevó adelante en las últimas horas y la autoridad judicial dispuso la detención preventiva de la sindicada por el lapso de 20 días.

Sin embargo, el Ministerio Público apeló la resolución del juez al considerar que ese tiempo no sería suficiente para avanzar con todos los actos investigativos pendientes.

Fiscalía pide más tiempo para investigar

De acuerdo con los datos conocidos del caso, existen imágenes captadas por cámaras y teléfonos celulares en las que se habría identificado a la mujer investigada.

Además, las autoridades señalaron que aún faltan más personas por ser identificadas, debido a que el adolescente habría sido agredido por varios involucrados.

Por ese motivo, la Fiscalía considera que se requiere un plazo mayor para profundizar la investigación, establecer responsabilidades y dar con todos los implicados en el hecho.

Adolescente murió tras ser golpeado

Junior Brandon Mamani fue ingresado a terapia intensiva con graves lesiones luego de ser agredido en el barrio Villa Paraíso, en la zona del Plan 3.000.

Según denunciaron sus familiares, el adolescente fue confundido con un supuesto delincuente y atacado por un grupo de personas. Días después, perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas.

El caso es investigado como homicidio y ha generado indignación entre familiares, vecinos y sectores de la población que exigen justicia.

Buscan a más implicados

Las autoridades policiales continúan con las investigaciones y la búsqueda de otras personas que habrían participado en la agresión.

De manera preliminar, se conoce que al menos cuatro personas más estarían siendo buscadas por su presunta vinculación con el ataque.

La familia del adolescente pidió que el caso no quede impune y exigió la máxima sanción para todos los responsables.

Mientras avanza la investigación, la mujer enviada a Palmasola permanecerá con detención preventiva, aunque la Fiscalía insiste en que el plazo fijado debe ser ampliado para completar las pesquisas.

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