El Gobierno y representantes del sector agroproductivo informaron este miércoles que lograron “varios acuerdos importantes” orientados a garantizar el abastecimiento de diésel para la cadena agroindustrial y agropecuaria, en medio de tensiones por la escasez de carburantes registrada tras más de 50 días de bloqueos.

El anuncio fue realizado tras una reunión entre el Ministerio de Hidrocarburos, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco Quintanilla, afirmó que el encuentro permitió avanzar en soluciones concretas para atender las demandas del sector productivo.

“Hemos llegado a varios acuerdos importantes que se van a reflejar en un acta”, señaló la autoridad, destacando además el “compromiso firme del Gobierno” de apoyar la reactivación económica.

Desde el sector productivo, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, valoró la apertura del diálogo y la coordinación con el Ejecutivo. Según explicó, uno de los compromisos centrales es la provisión de 72 millones de litros de combustible para el mes en curso, lo que permitiría sostener el inicio de la zafra y la producción en más de 200 mil hectáreas de caña.

Frerking añadió que la crisis afectó duramente la actividad agrícola y ganadera, pero destacó la necesidad de “ir hacia adelante” para recuperar la producción, abastecer el mercado interno y fortalecer las exportaciones.

Asimismo, el dirigente señaló que el sector ya ha avanzado en la planificación de la campaña de invierno, con más de 600 mil hectáreas de sorgo sembradas y hasta 1,4 millones de hectáreas en total en el ciclo agrícola. También se discutieron estrategias vinculadas a la producción de etanol para su mezcla con combustibles, como parte de una visión de mediano y largo plazo.

En la reunión también participó el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, junto a representantes de distintos subsectores agroproductivos.

El Gobierno, sostuvo que el objetivo es mantener una coordinación permanente con el sector productivo para garantizar el suministro de carburantes y evitar nuevas interrupciones en la cadena productiva nacional.

Las partes acordaron consolidar los compromisos en un acta que será difundida en los próximos días, mientras continúan las mesas técnicas para dar seguimiento a la implementación de las medidas.

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