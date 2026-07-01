El Servicio Plurinacional de Registro de Comercio amplió hasta el 31 de julio de 2026 el plazo para la Renovación de la Matrícula de Comercio para empresas y sociedades con cierre fiscal al 31 de diciembre.

La entidad estatal informó que la medida fue dispuesta mediante la Resolución Administrativa N° 231/2026 y busca apoyar a empresarios, emprendedores y actividades económicas que fueron afectadas por conflictos sociales y bloqueos.

Según el Seprec, estas dificultades alteraron el normal desarrollo de las operaciones empresariales, por lo que la ampliación del plazo busca acompañar el proceso de reactivación económica.

Empresas podrán renovar hasta el 31 de julio

El Seprec convocó a las empresas unipersonales y sociedades comerciales que aún no realizaron la renovación de su Matrícula de Comercio a aprovechar la ampliación del plazo.

“Se invita a las empresas unipersonales y sociedades comerciales con cierre fiscal al 31 de diciembre que aún no realizaron la Renovación de su Matrícula de Comercio a aprovechar la ampliación del plazo hasta el 31 de julio de 2026”, señaló la entidad.

La medida beneficia a actividades bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y otras comprendidas en la normativa vigente.

Trámite 100% virtual

El Seprec recordó que la renovación de la Matrícula de Comercio puede realizarse de manera completamente virtual, siempre que el Número de Identificación Tributaria se encuentre activo ante el Servicio de Impuestos Nacionales.

La institución también cuenta con plataformas de atención en todo el país, donde personal especializado brinda orientación y apoyo para los diferentes trámites del Registro de Comercio.

Para consultas, la población puede comunicarse mediante las líneas oficiales de WhatsApp de Atención al Usuario: 72017472, 72017493 y 72017434.

Apoyo a la formalización empresarial

De acuerdo con el boletín institucional, la ampliación del plazo forma parte de las acciones orientadas a facilitar la formalización y el cumplimiento de las obligaciones registrales.

“Con esta medida, el Seprec continúa impulsando acciones orientadas a facilitar la formalización y el cumplimiento de las obligaciones registrales, contribuyendo al fortalecimiento del sector empresarial y al proceso de reactivación económica del país”, subrayó la entidad.

Con la ampliación, las empresas y sociedades comerciales tienen más tiempo para mantener vigente su información registral y cumplir con sus obligaciones ante el Registro de Comercio.

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