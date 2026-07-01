Empresarios plantean ley de libre tránsito y créditos de salvataje para reactivar la economía

El sector empresarial del país planteó la aprobación de una ley de libre tránsito, la creación de créditos de salvataje con tasas preferenciales y otras medidas económicas para acelerar la recuperación tras las pérdidas provocadas por más de 50 días de bloqueos y conflictos sociales.

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Wildo Dolz, informó que estas conclusiones surgieron durante la cumbre empresarial organizada por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que reunió a representantes de 59 sectores productivos.

"Lo que todos queremos es que primero esto no vuelva a pasar. Estamos conformando una mesa de trabajo para evaluar las acciones jurídicas que permitan demandar sanciones y resarcimientos por los bloqueos causados", afirmó.

Responsables de bloqueos

El dirigente sostuvo que el Ministerio Público debería iniciar investigaciones de oficio para establecer responsabilidades por las afectaciones económicas registradas durante el conflicto.

Según Dols, los sectores más perjudicados fueron la industria, los exportadores e importadores, debido a la paralización del comercio y la producción.

"Bolivia dejó de exportar aproximadamente $us 25 millones por día. Todos hemos tenido pérdidas millonarias durante estos 50 días de bloqueo", señaló.

Medidas inmediatas

Entre las medidas inmediatas, el empresariado solicita la postergación del pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), argumentando que muchas industrias no cuentan con la liquidez suficiente para cumplir con esa obligación tributaria.

Asimismo, plantearon la creación de fondos para créditos de salvataje con tasas de interés bajas y a corto plazo para ayudar a las empresas afectadas.

A mediano y largo plazo, el sector propone reformas estructurales en áreas como la legislación laboral, minería, energía y seguridad jurídica, además de impulsar una ley que garantice la libre transitabilidad en todo el país.

"Necesitamos una ley de libre tránsito. No podemos permitir que, después de un acuerdo temporal, el país vuelva a enfrentar bloqueos que paralicen la economía", sostuvo Dolz.

Apoyo del Gobierno

El dirigente adelantó que estas propuestas serán presentadas este jueves al Gobierno nacional durante una reunión con representantes del sector privado.

Respecto al tiempo que demandará la recuperación, Dolz estimó que las empresas necesitarán al menos un año para compensar las pérdidas, siempre que no vuelvan a registrarse conflictos similares.

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