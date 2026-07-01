Menos impuestos, mayor estabilidad: Gobierno activa medidas ante el nuevo tipo de cambio flexible

Menos impuestos, mayor estabilidad. Bajo esa premisa, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó la implementación de una reducción del 5% en los impuestos aplicados a los productos importados, como parte de las medidas de protección ante el nuevo esquema de tipo de cambio flexible.

La disposición fue establecida mediante el Decreto Supremo DS 5646, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, y busca amortiguar el impacto del ajuste cambiario en los precios de los bienes de consumo.

¿Por qué es importante la medida?

Según el Gobierno, la reducción impositiva tiene como principal objetivo evitar que el nuevo contexto cambiario se traslade directamente a los precios que pagan las familias bolivianas.

La lógica es simple: si importar productos cuesta menos, se reduce la presión sobre la formación de precios en el mercado interno, lo que ayuda a mantener cierta estabilidad en la canasta familiar.

¿Qué cambia con el decreto?

La norma establece una disminución generalizada de 5 puntos porcentuales en las alícuotas vigentes para productos importados. En la práctica, los ajustes son los siguientes:

Del 5% al 0%

Del 10% al 5%

Del 15% al 10%

Del 20% al 15%

Del 25% al 20%

Del 30% al 25%

Del 35% al 30%

Del 40% al 35%

Este ajuste busca reducir el costo de ingreso de productos al país y, con ello, moderar posibles incrementos en los precios finales.

Impacto esperado en la economía familiar

El Gobierno sostiene que la medida funcionará como un mecanismo de amortiguación frente a la transición hacia un tipo de cambio flexible, evitando presiones inflacionarias en bienes importados.

En términos prácticos, se espera que la reducción de costos de importación contribuya a sostener precios más estables en el mercado interno y proteja el poder de compra de los hogares.

Vigencia y alcance

La medida estará vigente hasta finales de 2027 y forma parte del paquete de políticas económicas implementadas para acompañar el nuevo sistema cambiario.

El Ministerio de Economía remarcó que el objetivo central es mantener estabilidad y previsibilidad en los precios, en un contexto de ajustes macroeconómicos.



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