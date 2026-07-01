“Para ayudar al emprendedor”: la Alcaldía cruceña elimina la Ficha Técnica Ambiental

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra aprobó una nueva ley que elimina la exigencia de la Ficha Técnica Ambiental para actividades económicas consideradas de bajo impacto, una medida que marca un cambio en la política de control y simplificación administrativa de la ciudad.

El alcalde Manuel Saavedra promulgó la norma y aseguró que el objetivo es terminar con lo que calificó como una traba burocrática que durante años afectó a pequeños emprendedores.

“Esto se acabó. A partir de hoy la Ficha Técnica Ambiental ha sido anulada. Se ha aprobado una ley desde el Concejo Municipal, la he promulgado, para que esto se acabe”, afirmó la autoridad edil, quien sostuvo que el trámite era aplicado incluso a negocios de bajo riesgo como peluquerías, librerías, cotillones o tiendas de barrio.

Según la versión municipal, la medida responde a una política de simplificación administrativa orientada a reducir tiempos, costos y requisitos para la apertura y funcionamiento de negocios formales. La Alcaldía argumenta que el sistema anterior generaba demoras innecesarias y afectaba la actividad económica de pequeños emprendimientos.

Saavedra también destacó que la norma fue trabajada junto al Concejo Municipal y enmarcada en un proceso más amplio de reforma regulatoria. “Esta gestión está trabajando para ayudar al emprendedor, para empujar el carro junto a él y no ponerse al frente a extorsionarlo”, añadió.

La eliminación de la ficha forma parte de un paquete de ajustes administrativos que, según el Gobierno Municipal, busca concentrar los controles ambientales únicamente en actividades que impliquen riesgos reales, dejando de lado exigencias consideradas desproporcionadas para negocios de bajo impacto.

Mira la programación en Red Uno Play