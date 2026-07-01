El Alto se alista para la Entrada 16 de Julio en honor a la Virgen del Carmen

La preentrada se realizará este sábado desde las 9:00 de la mañana, mientras que la entrada principal será el 15 de julio. Más de 60 fraternidades derrocharán alegría, música y color en una de las festividades más representativas de la ciudad alteña.

Con el inicio de julio, El Alto se prepara para vivir una de sus expresiones folklóricas y culturales más importantes: la Entrada 16 de Julio, en honor a la Virgen del Carmen.

Como antesala a la festividad, este sábado se realizará la preentrada, con la participación de al menos 50 fraternidades, entre conjuntos de morenos y danzas livianas. En esta actividad no participarán las fraternidades autóctonas.

La concentración está prevista desde las 9:00 de la mañana a la altura de la UPEA, en la avenida Juan Pablo II. El recorrido continuará por sectores como Chacaltaya, Alfonso Ugarte, La Paz y Libertad.

Entrada principal será el 15 de julio

La entrada principal se desarrollará el 15 de julio y contará con la participación de más de 60 fraternidades, que llenarán de música, danza y color las principales vías de la ciudad de El Alto.

Para esa jornada, la concentración está prevista desde las 6:00 de la mañana. Previamente se realizará una ofrenda a la Pachamama y, posteriormente, desde las 8:00, iniciará el paso de la primera fraternidad.

La actividad será encabezada por la Escuela Ballet de la Alcaldía, que abrirá el recorrido folklórico en homenaje a la Virgen del Carmen.

Movimiento económico

De acuerdo con la organización, la festividad generará un importante movimiento económico, estimado en más de 700 millones de bolivianos.

Este monto involucra diferentes actividades vinculadas a la entrada, como la contratación de bandas, grupos musicales, confección de trajes, bordadores, artesanos, comerciantes, vendedores y otros sectores que se benefician de esta celebración.

La Entrada 16 de Julio es considerada una de las manifestaciones culturales más representativas de El Alto y cada año reúne a miles de bailarines, músicos, devotos y espectadores.

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