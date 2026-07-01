Asosur destaca normativa que permitirá importar y vender combustible privado

La Asociación de Surtidores de Santa Cruz valoró la normativa que permitirá la importación y comercialización de combustible por parte de privados, al considerar que abre una nueva alternativa para el abastecimiento en el país.

Susy Dorado, gerente de Asosur Santa Cruz, afirmó que el sector esperaba una medida de estas características, debido a las dificultades que atraviesan actualmente las estaciones de servicio y la población por la falta de carburantes.

“La verdad es algo que estábamos esperando. Esta ley permite a las estaciones de servicio comercializar el producto comercializado por YPFB y por privados”, señaló Dorado.

Esperan regulación de la ANH

La representante de Asosur explicó que ahora corresponde esperar el proceso de reglamentación, ya que la Agencia Nacional de Hidrocarburos será la encargada de fijar los requisitos y exigencias para importar y comercializar combustible proveniente del sector privado.

“Solo debemos esperar el proceso de regulación, ya que la ANH va a fijar los requisitos y exigencias para poder importar y comercializar el combustible importado por privados”, indicó.

Según Dorado, este paso será clave para que las estaciones de servicio conozcan las condiciones bajo las cuales podrán operar con el nuevo esquema.

Podrán vender combustible de YPFB y privado

Asosur destacó que uno de los puntos más importantes de la normativa es que las estaciones de servicio ya no deberán renunciar a la comercialización del producto de YPFB para vender combustible importado por privados.

“Para nosotros es importante que se autorice la comercialización de combustible importado por privados, ya que antes no se nos permitía. Debíamos renunciar a comercializar el producto de YPFB, y ahora este decreto nos abre las puertas para comercializar”, explicó.

La gerente de Asosur sostuvo que esta medida permitirá ampliar las opciones para los usuarios, quienes podrán elegir qué producto adquirir.

“Da la opción al usuario de elegir cuál producto quiere, y esto va a ser regulado y controlado como se especifica en la normativa”, agregó.

Una alternativa ante la falta de carburantes

Dorado remarcó que actualmente tanto el sector como la población sufren las consecuencias de la falta de producto cuando no se cumple con la entrega de combustible.

“Actualmente nosotros y la población sufrimos una falta de producto cuando no se cumple con la entrega del combustible, mientras que ahora sí se podrá”, afirmó.

Desde Asosur consideran que la posibilidad de importar y comercializar combustible privado puede convertirse en una alternativa para mejorar el abastecimiento, siempre que la reglamentación sea clara, operativa y permita una aplicación efectiva de la medida.

El sector espera que la ANH defina los requisitos correspondientes para que las estaciones de servicio puedan adecuarse al nuevo marco normativo y ofrecer una opción adicional a los usuarios.

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