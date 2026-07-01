La Dirección Departamental de Educación de La Paz emitirá de manera oficial el instructivo que establece las disposiciones regulatorias para el descanso pedagógico de invierno, cuyo inicio está programado para el próximo lunes 6 de julio. La principal determinación de las autoridades educativas confirma la prohibición absoluta para que los maestros de unidades educativas emitan o asignen tareas escolares a los estudiantes a lo largo de este periodo de vacaciones.

El director departamental de Educación de La Paz, Víctor Hugo Sirpa, ratificó de forma clara que existe una restricción vigente sobre la otorgación de deberes relacionados con el avance curricular durante los diez días hábiles que comprenderá el receso general. La autoridad enfatizó que este tiempo debe ser aprovechado por los alumnos para un descanso efectivo de las dinámicas académicas habituales en las aulas.

Pese a la prohibición estricta de las tareas tradicionales, el representante del sector educativo sugirió que los docentes insten de manera constructiva a los padres de familia y a los propios estudiantes a mantener el hábito de la lectura en sus hogares. Las autoridades puntualizaron que practicar la lectura libre y voluntaria en las casas contribuirá significativamente a fortalecer los procesos de aprendizaje de toda la población estudiantil una vez concluyan las vacaciones de invierno.

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