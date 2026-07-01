¿Estás preparado para un sismo en Bolivia? Esta app te ayuda a proteger a tu familia

¿Estás preparado para enfrentar un sismo? Con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y reducir el riesgo sísmico en Bolivia, el Observatorio San Calixto impulsa la aplicación “Educientistas OSC”, una herramienta educativa diseñada para brindar información clara y práctica a la población.

La app busca enseñar a las familias cómo actuar en una situación de emergencia, cómo prepararse con anticipación y qué medidas tomar para protegerse durante un evento sísmico.

Prevención desde el celular

“Educientistas OSC” cuenta con módulos interactivos y didácticos sobre prevención sísmica, sismicidad en Bolivia, dinámica de la Tierra y preparación familiar.

A través de estos contenidos, los usuarios pueden aprender conceptos básicos sobre los sismos y recibir orientación para tomar decisiones rápidas y seguras en momentos de emergencia.

La aplicación también incluye guías para elaborar un plan familiar de emergencia y armar una mochila de emergencia con elementos esenciales.

Funciona sin conexión a internet

Una de las principales características de la aplicación es que está diseñada para funcionar sin conexión a internet.

Esto permite que la información vital esté disponible en todo momento, incluso durante emergencias en las que las redes móviles o el servicio de internet puedan fallar.

De esta manera, la app se convierte en una herramienta de apoyo para que las personas tengan acceso a recomendaciones importantes cuando más las necesiten.

Una herramienta para proteger a la familia

El objetivo de “Educientistas OSC” es contribuir a una cultura de prevención sísmica en Bolivia, promoviendo la preparación ciudadana y reduciendo los riesgos ante posibles movimientos telúricos.

Estar informado y preparado puede marcar la diferencia en una emergencia. Por eso, la aplicación invita a la población a capacitarse, organizarse y tomar medidas preventivas junto a sus familias.

Con esta iniciativa, el Observatorio San Calixto busca que más bolivianos sepan cómo reaccionar ante un sismo y cuenten con herramientas prácticas para proteger su vida y la de sus seres queridos.

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