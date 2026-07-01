Policía desbarata presunta banda de atracadores en San Julián

La Policía desarticuló una presunta banda de atracadores en el municipio de San Julián, en Santa Cruz, luego de atender un llamado de auxilio durante la noche por sonidos que alertaron a los vecinos sobre posibles disparos de arma de fuego.

Tras recibir la denuncia, efectivos policiales se trasladaron hasta inmediaciones de la zona del estadio, donde encontraron a un hombre herido, quien presentaba una lesión provocada por arma de fuego.

Durante la intervención, la Policía logró capturar inicialmente a dos personas. Un tercer sospechoso intentó darse a la fuga, pero posteriormente fue aprehendido. Además, una mujer también fue detenida dentro de las investigaciones.

Recuperan motocicletas y objetos presuntamente robados

En el operativo, los efectivos encontraron celulares, herramientas agrícolas y motocicletas que habrían sido obtenidas producto de hechos ilícitos.

De acuerdo con la información preliminar, los presuntos delincuentes habrían aprovechado el periodo de bloqueos para cometer robos en la zona.

Las motocicletas recuperadas y los objetos encontrados serán sometidos a verificación para establecer su procedencia y determinar si corresponden a denuncias previas.

Caso pasa a conocimiento de la Felcc

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen tomó conocimiento del caso y asumió las investigaciones correspondientes.

Por razones de seguridad, los aprehendidos fueron trasladados inicialmente a dependencias de la Felcc de Pailón y posteriormente serán llevados hasta la central en Santa Cruz de la Sierra.

Los sindicados serán puestos ante conocimiento del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer el grado de participación de cada uno.

Investigan otros hechos delictivos

Las autoridades no descartan que los aprehendidos estén vinculados a otros robos cometidos en San Julián y zonas cercanas.

La Policía continuará con las pesquisas para identificar a posibles víctimas, verificar los objetos recuperados y determinar si existen más personas involucradas en esta presunta organización delictiva.

El operativo generó expectativa entre los vecinos, quienes habían alertado a la Policía tras escuchar detonaciones y pidieron mayor control para frenar los hechos de inseguridad en la zona.

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