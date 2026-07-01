Un niño de 6 años, hijo de una mujer víctima de feminicidio en Santa Rosa del Sara, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital del Niño, luego de resultar con graves quemaduras durante el ataque registrado la noche del lunes.

De acuerdo con el testimonio de su familia, el menor tiene aproximadamente el 25% del cuerpo quemado y su estado de salud es delicado.

“Estoy esperando saber cómo ha evolucionado desde ayer, porque dependía de eso su medicación. Él tiene el 25% del cuerpo quemado y está en terapia intensiva”, relató su hermana mayor.

La familiar indicó que las quemaduras afectaron varias partes del cuerpo del menor.

“Su carita está quemada, su orejita, su espalda y sus piernitas. Está en terapia intensiva y delicado”, agregó.

Familia pide ayuda para cubrir medicamentos

La familia del niño pidió ayuda a la población para cubrir los gastos médicos, debido a que deben comprar medicamentos y otros insumos solicitados para su atención.

“Necesitamos ayuda de la población para poder cubrir, porque nos piden recetas y todo es caro”, señaló la hermana del menor.

Además, contó que perdió su celular durante el incendio provocado en el ataque, por lo que ahora habilitó otro número para recibir apoyo.

“Me quedé sin celular porque explotó en el incendio. Ahora mi número es 75401596”, indicó.

Ataque investigado como feminicidio

El hecho ocurrió en el municipio de Santa Rosa del Sara, en Santa Cruz. Según los primeros reportes, una mujer perdió la vida tras ser atacada por su expareja, quien habría llegado desde Cochabamba hasta el domicilio de la víctima.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre ingresó a la vivienda, agredió a la mujer con un arma blanca y luego habría provocado un incendio en el lugar.

En medio del ataque, el niño resultó gravemente herido por las llamas. El presunto agresor también sufrió quemaduras de consideración y fue trasladado a un centro médico, donde permanece internado bajo observación.

Investigan las circunstancias del hecho

La Policía y el Ministerio Público investigan el caso como feminicidio. De manera preliminar, se conoce que el hecho estaría relacionado con presuntos celos, pese a que la pareja se encontraba separada desde hace aproximadamente una semana.

La familia de la víctima exige justicia y, al mismo tiempo, concentra sus esfuerzos en la recuperación del menor, que permanece en estado delicado.

El caso ha generado conmoción en Santa Rosa del Sara y vuelve a poner en evidencia la violencia extrema contra las mujeres y las consecuencias devastadoras que también alcanzan a los niños.

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