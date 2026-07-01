Un grave accidente de tránsito se registró en la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz, donde un vehículo impactó contra una motocicleta y dejó dos personas gravemente heridas.

Según los primeros reportes, el conductor de la motocicleta y su pasajera resultaron afectados por el fuerte choque. La mujer sufrió una lesión de consideración en una de sus piernas, luego de que una estructura metálica le provocara una herida durante el accidente.

Tras el hecho, ambos heridos tuvieron que recibir asistencia de emergencia y ser trasladados a un centro médico para su atención correspondiente.

El accidente generó preocupación entre vecinos y transeúntes de la zona, quienes alertaron sobre la gravedad del impacto.

Las autoridades deberán investigar las circunstancias del hecho para establecer responsabilidades y determinar cómo se produjo la colisión entre el vehículo y la motocicleta.

El caso vuelve a encender la alerta sobre los riesgos en las vías urbanas y la necesidad de conducir con precaución, especialmente en zonas de alto movimiento vehicular.

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