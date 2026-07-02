Balean por la espalda a un joven de 26 años para robarle la moto en San Julián

En el municipio de San Julián, en Santa Cruz, la violencia armada ha dejado a una familia en la absoluta desesperación. Un joven estudiante de 26 años fue emboscado al salir de sus clases en el barrio El Progreso, en este sentido, antisociales le dispararon por la espalda con el único objetivo de arrebatarle su motocicleta.

Clamor por justicia

Tras el violento impacto, la víctima fue trasladada de emergencia y su estado de salud actual es de extrema gravedad.

El padre del afectado relató con profunda consternación lo que sucedió: “Mi hijo estudia en el CEMA, anoche cuando salía dos personas lo atracaron, le quitaron su billetera y su celular. La bala entró y salió por otro lado. Esta mañana lo hicimos operar”.

Ante la falta de seguridad y el temor generalizado de los vivientes, el progenitor de la víctima se refirió al respecto: “Estos atracos son frecuentes. El pedido como padre de familia es que se haga justicia, los han trasladado a otro lado. Quizás en unos días van a atracar a alguien más, tenemos temor. Ellos no tienen miedo”.

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