Concejo Municipal advierte que no permitirá alza del pasaje en Santa Cruz

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ha asumido una postura firme en defensa de la economía familiar al descartar de forma categórica cualquier incremento inmediato en las tarifas del transporte público. Las autoridades legislativas locales recordaron que las tarifas están sujetas a normativas estrictas y que ningún sector puede imponer modificaciones de manera unilateral.

Exigencia de procedimientos técnicos

Para habilitar cualquier discusión sobre los costos del transporte, el pleno legislativo exige una revisión exhaustiva de las promesas de modernización que los transportistas firmaron con anteriores gestiones.

"Decirle a la población y a la ciudadanía en general que desde el Concejo Municipal no se va a permitir el alza del pasaje; no es nomás querer subir el pasaje de la noche a la mañana cuando existe un procedimiento administrativo qué aplicar", enfatizó el concejal Marco Cadena.

"Desde el Concejo municipal garantizamos al vecino y al ciudadano que no va a haber un incremento en el precio del pasaje y no vamos a ceder ante caprichos de un sector que busca generar un incremento sin antes realizar de parte suya las mejoras al sistema", concluyó Cadena.

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