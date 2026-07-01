Fedjuve convoca a movilizaciones contra alza del pasaje

La Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Santa Cruz ha convocado a una movilización general para frenar lo que consideran un golpe devastador contra la economía de las familias cruceñas. Los líderes vecinales argumentan que la población no se encuentra en condiciones de absorber nuevas cargas financieras tras haber soportado semanas de extrema parálisis económica en la región.

El sector vecinal denunció que las pretensiones de los transportistas ignoran por completo la dura realidad que ya sufren los hogares con la subida de los servicios básicos y los alimentos de primera necesidad.

“Desde ningún punto de vista vamos a permitir el atropello al vecino que el pasaje sea de Bs. 4 o Bs. 4,50, ¡están locos!, no puede pasar esto cuando estamos resistiendo una catástrofe que fueron los 50 días de bloqueos, toda la subida de energía eléctrica y la canasta familiar”, protestó el presidente de la Fedjuve, Omar Rivera.

Bloque de unidad y protesta

La dirigencia vecinal confirmó que comenzarán a manifestarse de forma pacífica pero contundente a través de protestas en puntos estratégicos de la capital a partir de las próximas horas. "No vamos a permitir; invitamos a movilizarnos a partir de mañana para decirle: ¡no al incremento!, hoy que estamos unidas las Fedjuves de Santa Cruz, no vamos a permitir ", concluyó Rivera.

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