Un escenario de alta tensión se vivió la tarde de este miércoles en la zona sur de la capital cochabambina, tras registrarse una fuerte explosión seguida de un incendio en una estación de servicio ubicada en la avenida Siglo XX. La cercanía del incidente con la refinería de Valle Hermoso desató una profunda preocupación y alarma entre los vecinos y transeúntes del sector debido al riesgo latente de una emergencia mayor.

De acuerdo con los reportes preliminares del hecho, el siniestro se originó momentos después de que un motorizado terminara de cargar combustible en el surtidor de la Refinería. Al momento de salir de las instalaciones, el vehículo sufrió una repentina explosión que desencadenó de forma inmediata las llamas, propagándose con rapidez y amenazando a la infraestructura circundante. El peligro era inminente, dado que a escasos metros del vehículo afectado se encuentra una de las bombas principales para la provisión de carburantes del establecimiento.

Ante la gravedad de la situación, diversos equipos de emergencia y el cuerpo de bomberos se movilizaron de forma inmediata hasta el lugar del hecho para combatir el fuego y acordonar el área. El arduo trabajo de los rescatistas dio resultados al promediar las 18:00 horas, momento en el que se confirmó que la situación fue controlada y el incendio sofocado. El reporte oficial preliminar de las autoridades de asistencia llevó tranquilidad a la población al confirmar que, afortunadamente, el incidente no dejó personas heridas ni víctimas que lamentar.

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