Ministro de Economía descarta incrementar al 5% el presupuesto del Órgano Judicial por falta de viabilidad financiera

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, se presentó este miércoles ante la Comisión de Planificación de la Asamblea Legislativa para brindar un informe detallado sobre el proyecto de presupuesto reformulado para la presente gestión. La comparecencia, que inició aproximadamente a las 11:00 de la mañana, sirvió para que la autoridad explicara las limitaciones financieras que impiden cumplir con ciertas demandas sectoriales.

Durante su intervención, Espinoza abordó de manera contundente la solicitud del Órgano Judicial, que pretende la asignación del 5% del presupuesto general. El ministro descartó prácticamente la posibilidad de atender el pedido en esa magnitud, argumentando el enorme impacto económico que representaría para las arcas estatales.

Para ilustrar la inviabilidad de la propuesta, la autoridad económica contrastó que el presupuesto actual del sector es de poco más de 1.260 millones de bolivianos, mientras que la pretensión del 5% implicaría elevar drásticamente la asignación presupuestaria a 20.000 millones de bolivianos. Ante esta diferencia, el titular de Economía dejó en claro que un incremento de esa naturaleza es insostenible en la coyuntura actual.

Tras aclarar la situación del sector judicial, el titular de Economía continuó con la exposición de los lineamientos del presupuesto reformulado. Espinoza subrayó que la intención del Ejecutivo es acelerar el tratamiento de la norma dentro de la Asamblea para que pueda ser aprobada de manera oficial antes del inicio del receso parlamentario, garantizando así la continuidad y la inyección de recursos en la gestión pública sin demoras administrativas.

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