Más de 80 especies en un solo libro: descárgalo gratis y conoce la riqueza de los mamíferos en Bolivia

En un esfuerzo conjunto por acercar la biodiversidad del país a la ciudadanía, la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre (WCS Bolivia) y el Ministerio de Educación presentaron el Libro Ilustrado de los Mamíferos Medianos y Grandes de Bolivia. Esta obra literaria y científica ya se encuentra disponible para su descarga masiva y completamente gratuita.

El texto recopila información detallada sobre 84 especies de la fauna boliviana. A través de una combinación de ilustraciones de alta calidad, fotografías de campo e información científica rigurosa pero accesible, el libro está diseñado para cautivar a lectores de todas las edades, desde niños en etapa escolar hasta entusiastas de la naturaleza.

"Esta iniciativa busca sensibilizar a la población sobre la increíble riqueza natural de nuestro país, promoviendo el conocimiento y la conservación de nuestras especies nativas desde el ámbito educativo y familiar", destacaron las instituciones impulsoras.

¿Cómo descargarlo?

El Ministerio de Educación habilitó el acceso directo a la versión digital del libro sin ningún costo. Los interesados pueden obtenerlo de las siguientes maneras:

Enlace directo: Haz clic en el portal oficial del Ministerio de Educación para abrir el archivo PDF: Descargar Libro Ilustrado.

Código QR: Escanea el código QR disponible a continuación con la cámara de tu teléfono móvil para iniciar la descarga inmediata.

Con esta herramienta virtual, se espera que tanto unidades educativas como el público general puedan explorar la riqueza biológica de Bolivia a solo un clic de distancia.

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