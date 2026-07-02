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Senamhi emite alerta naranja por brusco descenso de temperaturas en cinco departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que un frente frío ingresará al territorio nacional entre el 2 y el 3 de julio, provocando un descenso de entre 6 °C y 12 °C por debajo de los valores normales en cinco departamentos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

01/07/2026 20:39

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Bolivia

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una Alerta Meteorológica de prioridad naranja, por el ingreso de un frente frío que provocará un brusco descenso de temperaturas en varias regiones del país entre el jueves 2 y el viernes 3 de julio.

De acuerdo con el aviso oficial, se prevé una disminución de entre 6 °C y 12 °C por debajo de los valores normales para esta época del año, afectando principalmente a los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Beni y Chuquisaca.

En el departamento de Santa Cruz, la alerta entrará en vigencia desde el jueves 2 de julio para las provincias Ichilo, Sara, Obispo Santistevan, Warnes, Andrés Ibáñez, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Velasco, Ángel Sandóval, Chiquitos, Cordillera y Germán Busch.

Además, el Senamhi prevé la ocurrencia de heladas en los valles de las provincias Florida, Manuel María Caballero y Vallegrande.

En Tarija, el descenso de temperaturas afectará a las provincias Gran Chaco y O'Connor, mientras que se pronostican heladas en los valles de Cercado, Arce y el este de las provincias Avilés y Méndez.

La alerta también comprende el norte de las provincias Chapare y Carrasco, en Cochabamba; las provincias Cercado, Marbán, Moxos y Sur de Iténez, en Beni, a partir del 3 de julio; y las provincias Luis Calvo, Hernando Siles, Belisario Boeto, Tomina y Azurduy, además del este de Nor Cinti y Sur Cinti, en Chuquisaca.

Ante este pronóstico, el Senamhi recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y tomar las precauciones necesarias para proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

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