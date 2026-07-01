Policía y Alcaldía intervienen bares clandestinos cerca de la UPEA en El Alto

La Policía y personal de Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto realizaron un operativo de control en bares y cantinas clandestinas ubicadas en inmediaciones de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), en la zona de Villa Tunari.

Durante la intervención, las autoridades verificaron que algunos locales funcionaban sin licencia, fuera de los horarios permitidos y sin las autorizaciones correspondientes para el expendio de bebidas alcohólicas.

Denuncias motivaron el operativo

El comandante policial que participó del operativo informó que desde hace tiempo se recibieron varias denuncias sobre el funcionamiento irregular de estos espacios.

La autoridad recordó que hace aproximadamente un mes se registró el fallecimiento de una persona que, según el reporte policial, habría salido en estado de intoxicación de uno de estos locales que operaban de manera ilegal.

“Hace tiempo ya hemos recibido una infinidad de denuncias. Hace un mes aproximadamente hemos tenido una persona fallecida que ha salido completamente intoxicada de uno de esos salones que funcionan de manera ilegal”, señaló el jefe policial.

Decomisan muebles y equipos

Durante la intervención, personal municipal procedió al decomiso de mobiliario y equipos que se encontraban al interior de los locales, entre ellos televisores, sillones y otros objetos, que fueron subidos a vehículos del municipio.

La Policía informó que en algunos ambientes se encontraron bebidas alcohólicas y condiciones inadecuadas para la permanencia de personas.

Según las autoridades, estos locales no contaban con identificación visible ni documentación que respalde su funcionamiento legal.

Funcionaban fuera de horario

De acuerdo con la normativa municipal, el expendio de bebidas alcohólicas en El Alto está permitido desde el jueves a partir de las 22:00, además de viernes, sábado y domingo en horarios establecidos.

Sin embargo, el operativo se realizó durante la noche del miércoles, cuando la actividad no estaba permitida.

Las autoridades también señalaron que algunas bebidas decomisadas serían presuntamente adulteradas o de dudosa procedencia, por lo que serán sometidas a verificación.

Operativos continuarán

La Policía y Seguridad Ciudadana anunciaron que los controles continuarán en otros puntos denunciados, principalmente cerca de centros de estudio y zonas donde vecinos reportaron la presencia de bares clandestinos.

El operativo busca prevenir hechos de inseguridad, proteger la salud de los jóvenes y evitar el funcionamiento de locales ilegales que operan sin control en la ciudad de El Alto.

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