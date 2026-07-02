Exministro deslinda responsabilidad sobre combustible desestabilizado

El exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, negó tener responsabilidad en la compra, importación o comercialización del combustible observado dentro del caso denominado gasolina desestabilizada.

La exautoridad se presentó ante la Fiscalía para prestar su declaración informativa en calidad de testigo, como parte de las investigaciones que buscan establecer posibles irregularidades en la distribución de combustible que habría ocasionado daños en vehículos.

“No estaba dentro de mis atribuciones”

Medinaceli afirmó que las tareas operativas relacionadas con la compra e importación de carburantes no correspondían al Ministerio de Hidrocarburos.

“No está dentro de mis atribuciones ni firmar contratos, ni importar gasolina, diésel, ni ninguna parte operativa”, sostuvo.

La exautoridad explicó que el rol del Ministerio es formular políticas energéticas, mientras que las operaciones de abastecimiento son responsabilidad de YPFB.

Apunta a YPFB y la ANH

Medinaceli señaló que YPFB es la instancia encargada de la parte operativa del combustible, mientras que la Agencia Nacional de Hidrocarburos cumple funciones de control y fiscalización.

“El ministerio es simplemente un hacedor de política energética y la parte operativa la lleva a cabo YPFB; la parte de control la lleva la ANH”, afirmó.

Fiscalía continúa investigación

Por ahora, Medinaceli mantiene la condición de testigo dentro del proceso.

El Ministerio Público continuará con las investigaciones para determinar si existieron irregularidades y establecer posibles responsabilidades en el caso gasolina desestabilizada.

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