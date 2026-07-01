Conozca los acuerdos firmados entre YPFB y productores cruceños para garantizar diésel al agro

El Gobierno, YPFB y representantes del sector agropecuario cruceño firmaron un acuerdo de abastecimiento de diésel para atender la demanda del aparato productivo de Santa Cruz, en medio de los reclamos por la falta de carburante y la necesidad de garantizar la continuidad de la producción agrícola y pecuaria.

El documento, suscrito en Santa Cruz este 1 de julio de 2026, contiene siete puntos orientados a asegurar el suministro de diésel, reforzar la coordinación con los sectores productivos y habilitar mecanismos alternativos de abastecimiento.

3 millones de litros diarios de diésel

El primer acuerdo establece que YPFB se compromete a garantizar un abastecimiento de 3 millones de litros diarios de diésel para el departamento de Santa Cruz.

Según el acta, este volumen excede la programación correspondiente al mes de julio, que contempla 72 millones de litros para el departamento.

Cisternas móviles para pequeños productores

El segundo punto señala que, a requerimiento de algún sector productivo que considere urgente el abastecimiento, YPFB implementará la distribución de diésel mediante cisternas móviles.

Esta medida busca atender a pequeños productores en diferentes zonas productivas, como una alternativa de abastecimiento, en coordinación con los gremios del sector.

Atención a clientes directos y grandes consumidores

YPFB también se compromete a abastecer a clientes directos y grandes consumidores agropecuarios, de acuerdo con el volumen asignado en su registro habilitado.

Este trabajo se realizará en coordinación con organizaciones productivas como Anapo, Cañeros, Fegasacruz y otros subsectores asociados a la Cámara Agropecuaria del Oriente.

Reuniones semanales de seguimiento

El acta establece una reunión semanal de seguimiento entre YPFB y el sector agropecuario, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los compromisos y atender eventuales dificultades en la distribución del carburante.

Trámites de importación en Santa Cruz

Otro de los puntos señala que el Ministerio de Hidrocarburos evaluará habilitar los trámites de importación de combustible para consumo propio y/o comercialización en la ANH Distrital de Santa Cruz.

Esta medida apunta a facilitar gestiones vinculadas al abastecimiento de combustible desde el departamento.

Importación de vehículos a diésel

El Ministerio de Hidrocarburos también se comprometió a evaluar, a la brevedad posible, la liberación de la importación de vehículos a diésel con cilindrada menor a 4.000 centímetros cúbicos.

Pagos del programa etanol

Finalmente, YPFB se compromete a regularizar los pagos acumulados del programa etanol hasta el mes de abril.

El proceso comenzará desde la fecha de suscripción del acta y los desembolsos se realizarán conforme a un cronograma que será establecido entre las partes.

Con estos acuerdos, el Gobierno y el sector agroproductivo buscan garantizar el abastecimiento de diésel, sostener la producción en Santa Cruz y evitar nuevas interrupciones en la cadena agroindustrial y agropecuaria.

Mira la programación en Red Uno Play