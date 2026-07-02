La delincuencia en Santa Cruz sumó un nuevo episodio tras registrarse un violento asalto a las 19:00 horas dentro de una unidad de transporte público en las inmediaciones del Cuarto Anillo de la capital cruceña. Dos delincuentes abordaron el micro de forma sorpresiva para arrebatarle sus pertenencias a un joven y, tras lograr su cometido, se dieron a la fuga internándose en la oscuridad del Cordón Ecológico.

Ante el traumático hecho, el padre de la víctima se pronunció sobre la impunidad con la que operan estos grupos en la zona: “Él venía en el micro del cuarto anillo, dos tipos subieron y le dijeron que era un atraco, le dijeron que le den su mochila, le robaron a la vista de todos. Esta zona es oscura. Esto pasó a las 19:00. Le robaron una computadora, se entraron al Cordón Ecológico. Todo el tiempo hay viciosos, hago un llamado desesperado. Hoy es mi hijo, mañana puede ser alguien más. Esta gente drogada ha perdido el miedo y respeto”.

Exigencia de control policial

Esta situación de vulnerabilidad persiste en la zona a pesar de que la Policía ha realizado diversos operativos en los predios con anterioridad en busca de malvivientes. Sin embargo, los vecinos de los barrios colindantes insisten en que las intervenciones esporádicas ya no son suficientes y exigen un patrullaje permanente para recuperar la tranquilidad en las calles.

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