Dos personas fueron aprehendidas la noche de este miércoles durante un operativo conjunto realizado por repartidores y efectivos policiales en la zona del Cordón Ecológico, en Santa Cruz de la Sierra, un sector donde vecinos y trabajadores denuncian constantes hechos de inseguridad.

Según el reporte, los deliveries, que se organizan para realizar patrullajes preventivos ante la ola de robos que afecta al sector, alertaron sobre la presencia de dos individuos sospechosos. Tras interceptarlos y con la presencia de la Policía, se realizó una requisa.

En poder de uno de los sospechosos se encontró una pistola de juguete que, según las denuncias preliminares, presuntamente era utilizada para intimidar a sus víctimas durante los asaltos. En tanto, el segundo individuo portaba dos cuchillos dentro de su mochila.

“Se le revisó, se le hizo la requisa y había un arma. La ciudadanía no sabe que es de juguete; de todas maneras, la Policía se lo está llevando a sus dependencias”, manifestó uno de los repartidores que participó en el operativo.

Además, aseguró que ambos serían señalados de participar en atracos registrados en la zona. “Atracan, asaltan. El otro joven tenía dos cuchillos en su mochila. Nosotros vamos a presentar la denuncia correspondiente”, indicó.

Los dos aprehendidos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde se iniciarán las investigaciones y se formalizarán las denuncias por parte de los repartidores afectados.

De acuerdo con los repartidores, aproximadamente 40 minutos antes del operativo se había reportado el robo de una computadora portátil en el mismo sector, hecho que incrementó la preocupación por la inseguridad en el Cordón Ecológico y motivó los patrullajes preventivos que realizan junto a la Policía.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer si los aprehendidos están vinculados con otros hechos delictivos denunciados en esta zona de la capital cruceña.

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