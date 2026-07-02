Joven accidentada en la Villa Primero de Mayo será sometida a cirugía

Un grave accidente de tránsito se suscitó en la Villa Primero de Mayo, de la capital cruceña, tras registrarse una violenta colisión entre una motocicleta y un automóvil. En el vehículo de dos ruedas se transportaban tres personas, resultando una adolescente de 15 años como la afectada de mayor gravedad al terminar con un fierro incrustado en la pierna.

Evaluación médica e inicio de investigación

Los paramédicos activaron un operativo en el lugar para retirar el objeto punzante y trasladaron de emergencia a la joven víctima hasta una clínica privada.

Al respecto, las autoridades del orden informaron: “Nos indican que ella tuvo una fractura, pero eso lo van a determinar con los exámenes que se hagan, ya se hizo conocer al Ministerio público. Con la investigación nos darán los detalles de este caso”.

Debido a las circunstancias del hecho, se confirmó que la pasajera afectada será sometida a una intervención quirúrgica en las próximas horas. Actualmente, dos de las personas heridas permanecen internadas en una clínica de la Radial 10 y sexto anillo, donde se aguarda un informe oficial sobre su estado de salud.

Mira la programación en Red Uno Play