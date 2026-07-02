Ola de atracos alarma a San Julián; vecinos exigen más policías y patrullajes

La preocupación crece en el municipio de San Julián por el incremento de atracos registrados en las últimas semanas. Vecinos denuncian que la inseguridad se agravó tras los días de bloqueo, cuando las instalaciones policiales quedaron sin resguardo tras ser saqueadas.

"La situación que nos preocupa no solo es por el atraco que sucedió anoche, sino también por los hechos ocurridos en anteriores semanas. Durante los días de bloqueos, cuando la Policía abandonó las instalaciones, constantemente hemos tenido noticias de que todas las noches hubo atracos a mano armada", manifestó un vecino.

Los pobladores aseguran que realizaron gestiones para lograr el retorno de los efectivos policiales; sin embargo, afirman que existen limitaciones para restablecer el servicio de manera normal.

"Hemos hecho las gestiones para que retornen, pero lamentablemente no cuentan con material para realizar su trabajo. Tenemos escasos recursos y, de donde no hay, tenemos que invertir para arreglar las instalaciones", añadió.

El hecho más reciente ocurrió la noche del martes en la zona del antiguo estadio de San Julián, donde dos estudiantes de un Centro de Educación Alternativa (CEA) fueron víctimas de un atraco.

Tras recibir la denuncia, la Policía inició una persecución contra los presuntos delincuentes que fueron aprehendidos.

Los vecinos reiteran su pedido de reforzar el contingente policial para frenar la ola de atracos que mantiene en alerta a la población.

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