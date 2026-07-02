Escasez de diésel encarece los viajes interdepartamentales desde Santa Cruz

La escasez de diésel comienza a sentirse con fuerza en el transporte interdepartamental. En la Terminal Bimodal de Santa Cruz, varias empresas de buses incrementaron el precio de los pasajes debido a las dificultades para abastecerse de combustible, situación que también redujo la cantidad de salidas diarias.

Trabajadores de empresas de transporte señalaron que la falta de diésel ha obligado a mantener varios buses detenidos en los surtidores durante días, afectando la operación normal y la oferta de viajes.

"Antes sacábamos siete buses y ahora solo cuatro o tres. No vendemos por el tema del diésel porque en cola están hasta tres días", explicó un trabajador de una empresa de transporte.

El problema ya se refleja en el costo de los pasajes. Según otro funcionario, un boleto con destino a Cochabamba, que anteriormente costaba 120 bolivianos, ahora puede encontrarse hasta en 150 bolivianos.

El incremento también genera preocupación entre los pasajeros, quienes aseguran que el alza impacta directamente en su economía. "Se incrementó por lo menos 50 bolivianos", manifestó un ciudadano que se disponía a viajar.

Otra pasajera lamentó el aumento de tarifas y aseguró que los precios continúan elevándose. "Han subido mucho, hemos comprado en 300 bolivianos y está afectando", expresó.

Los viajeros esperan que la provisión de diésel se normalice en los próximos días para evitar nuevos incrementos en las tarifas y que las empresas puedan restablecer la frecuencia habitual de sus salidas.

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