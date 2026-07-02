Sociedad de Ingenieros advierte que solo el 5% de edificios en Bolivia son sismorresistentes

La Sociedad de Ingenieros de Bolivia advirtió que solo el 5% de los edificios en el país cuenta con diseño sismorresistente, por lo que llamó a fortalecer la prevención y crear una cultura sísmica en la población.

El ingeniero Rolando Grandi señaló que la mayoría de las edificaciones en Bolivia no fue construida bajo criterios antisísmicos, principalmente porque muchas son antiguas y porque la normativa de diseño sísmico comenzó a aplicarse de forma más reciente.

“En Bolivia, apenas un 5% debe contar con un diseño sísmico. El 95% no lo tiene, muchos porque son antiguos y otros porque las normativas recién se están empezando a aplicar”, explicó Grandi.

Llaman a crear cultura sísmica

Tras el sismo registrado en Venezuela, la Sociedad de Ingenieros remarcó que Bolivia no está exenta de la posibilidad de enfrentar movimientos sísmicos, por lo que consideró necesario mejorar la preparación ciudadana e institucional.

Los especialistas indicaron que crear una cultura sísmica implica que la población conozca cómo reaccionar antes, durante y después de un temblor, además de promover construcciones más seguras.

Recomendaciones básicas

Entre las recomendaciones, los ingenieros pidieron a la población identificar zonas seguras dentro de viviendas, unidades educativas y edificios; mantener la calma durante un sismo; alejarse de ventanas, postes y objetos que puedan caer; y participar en simulacros de evacuación.

También señalaron la importancia de revisar las condiciones estructurales de las edificaciones y aplicar normas de construcción que reduzcan riesgos ante posibles terremotos.

La Sociedad de Ingenieros insistió en que la prevención debe ser una prioridad, especialmente en ciudades con edificaciones antiguas o construcciones que no cumplen criterios técnicos de seguridad sísmica.

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