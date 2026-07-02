La Paz enciende la tea de las fiestas julias y presenta su nueva marca ciudad

La ciudad de La Paz dio inicio a los actos conmemorativos por las fiestas julias con el encendido de la tea desde el Cerro Santa Bárbara, en el Parque Laikakota, uno de los espacios emblemáticos de la sede de gobierno.

Durante el acto también se presentó la nueva marca ciudad: “La Paz, capital del cielo”, una identidad visual que busca representar a la ciudad Maravilla en diferentes ámbitos institucionales, turísticos y culturales.

Nueva imagen para la ciudad

La marca fue presentada con una gama de colores que, según autoridades municipales, representa las características, la identidad y la diversidad de La Paz.

En el lugar también se pudo observar el cambio de imagen en las letras turísticas de la ciudad, que ahora incorporan los colores de la nueva marca.

El teleférico como símbolo paceño

Como parte de la presentación, el teleférico también aparece como uno de los elementos representativos de la ciudad, consolidándose como una de las principales referencias visuales de La Paz.

La imagen de la nueva marca será utilizada para proyectar a la sede de gobierno como una ciudad moderna, cultural y turística.

Regalo del municipio a La Paz

El encendido de la tea y el lanzamiento de la marca ciudad fueron presentados como un regalo del municipio a los paceños, en el marco de las actividades por las fiestas julias.

El acto estuvo acompañado de música, danza y expresiones culturales, dando inicio al calendario festivo en homenaje a la ciudad de La Paz.

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